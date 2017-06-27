Техника для приготовления чая: не чайником единым

Наверняка вы привыкли к чайникам и просто не знаете, что существует огромный выбор техники для приготовления чая, способной на большее, чем просто вскипятить воду или нагреть ее до определенной температуры.

Термопоты: «а так ли они хороши?»

Классические термопоты, кипятящие и сохраняющие воду горячей, всегда были основной альтернативой обычным электрочайникам. Они удобны: всегда можно быстро заварить чай, растворимый кофе и какао. Однако у классических термопотов есть масса нюансов, которым люди, впервые сталкивающиеся с этой техникой, удивляются.

Например, большинство термопотов кипятит полный объем воды (это обычно 3,5-4,5 литра) очень медленно — до 45 минут. После чайника это непривычно долго (исключение — термопоты нового поколения, «выросшие из термофильтров-диспенсеров для воды). Многие недорогие стандартные модели не имеют кнопки включения — просто начинают нагрев, когда их включают в сеть. Кроме того, проблематично вылить из термопота остатки воды, если нужно полностью обновить воду или помыть резервуар: термопот велик и тяжел.



Термопот. Русскоязычное управление тоже важно

На что обратить внимание при выборе термопота

Смотрите на время закипания полного объема воды, на наличие кнопки включения и двух способов подачи воды — электрического (кнопочкой), и механического — помпой, это полезно при отключении электричества. Если у вас маленький ребенок, будет полезен низкотемпературный режим (40 °С) для приготовления молочных смесей. Для любителей разных сортов чая важна регулировка температуры воды.



CASO HD 1000 - термопот нового поколения, диспенсер горячей воды

Чаеварки: чай на автопилоте

Чаеварки, или автоматы для приготовления чая — пока экзотическая для России техника, но она есть и находит поклонников. Мы же не удивляемся, что кофемашина позволяет выбрать температуру, объем порции и уровень крепости напитка? Вот и чаеварки нужны для этого: засыпал заварку, налил воды, выставил параметры, нажал кнопку — и наслаждайся чаем той температуры и крепости, которая нужна.

На что обратить внимание при выборе чаеварки

Некоторые производители называют чаеварками наборы для приготовления чая, в которые просто входит комплект из чайника и заварочного чайника, но эта пара не умеет автоматически всё регулировать и следовать настройкам пользователя. Примеры настоящих чаеварок: KitFort KT-603, Rommelsbacher TA 1200.



Rommelsbacher TA 1200

Наборы для приготовления чая: по вертикали или по горизонтали?

Возможны два варианта: заварочный чайник устанавливается сверху на основной или оба они стоят рядом на платформе. В обоих случаях заварочный чайник подогревается. «Вертикаль» экономит место, но в этом случае больше шансов разбить заварочный чайник. Наиболее продвинутые «горизонтальные» варианты имеют платформы с сенсорными панелями управления и дисплеями. Температуру подогрева заварочного чайника можно регулировать, температуру воды в основном чайнике — тоже; могут быть предусмотрены авторежимы для разных сортов чая и для заваривания кофе.



Galaxy GL0403



Платформа набора для приготовления чая. Здесь 2 авторежима: чай и кофе



На что обратить внимание при выборе набора для приготовления чая

Важен производитель контактной группы (контроллера), это она обеспечивает безопасное отключение при перегреве и включении без воды. Самые надежные — британские Strix и Otter. Выбирайте и исходя из материала заварочного чайника — они бывают не только стеклянные и керамические, то есть бьющиеся, но и стальные. Ну, и помните про всё то, что надо учитывать при выборе чайника.



Набор для приготовления чая - вертикальный и с небьющимся заварочным чайником

Термофильтры и диспенсеры для воды: «пациент скорее жив»?

Лет 10 назад компания Tefal выпустила первый термофильтр Tefal BR 3038. Идея была такая: зачем кипятить лишнюю воду, если вам нужен только стакан? Термофильтр за секунды — это не преувеличение — кипятит небольшой объем воды и подает его прямо в чашку. Похоже на кулер, из которого можно налить кипяток, только маленький.

Холодная вода помпой накачивается из резервуара и проходит через ТЭН. Мощность прибора очень высокая — 2500-3000 Вт, иначе быстрого нагрева не выйдет. Пользователям не понравилось это — пробки вылетают — и то, что не понятно, получается ли вода кипячёной или просто очень горячей.

Но идея сама по себе хорошая — экономить воду и электричество. Некоторые компании выпустили термофильтры — например, Binatone EEJ-1555, Bosch THD 2021, STADLER FORM SFQ.010 QUICK UP ONE, это были уже усовершенствованные модели с регулировкой температуры (производители называют их термопотами, хотя это не так). Bosch THD 2021 и сейчас продается и за 5–6 тысяч рублей, у этой модели есть регулировка не только температуры, но и объема жидкости: 120, 150, 200, 250, 300 мл).

Принцип быстрого кипячения ограниченного объема воды (проточное кипячение) используется в термопотах-диспенсерах нового поколения, например, Gemlux GL-WBD-4Q и CASO HD 1000, которые первую чашку кипятка подают через 3 секунды, каждую последующую — еще через 5. Вода кипятится или разогревается порциями, а объем резервуара для воды — не как у термофильтров (1,5–1,7 л), а как у термопотов — 4–4,5 литра. Поэтому они подходят для офисов, загородных домов и больших семей.



Bosch THD 2021

На что обратить внимание при выборе термофильтра-диспенсера

Если решитесь на такую штуку, то важны два момента: понять, как промывать систему от накипи (это не чайник, в нём не видно нагревательный элемент), и не слишком ли велика мощность для вашей проводки.

Электрические самовары — во-первых, это красиво

А во-вторых, современный самовар — это, конечно, больше, чем просто красота, и стиль «ретро» совсем не обязателен. Он выполняет практически все функции термопота – нагревает, кипятит, поддерживает заданную температуру, только воду в чашку наливает не при помощи помпы, а через механический кран. В отличие от термопота, самовар имеет в комплекте заварочный чайник, который устанавливается на корпус прибора сверху и подогревается.



Самовары Элис

Производителей таких приборов не так много, и ведущие бренды, например, Beem — вовсе не российские, а немецкие. У них можно найти инновации, интересный дизайн, оригинальные решения. Есть российские бренды: Элис, Добрыня, Centek. Приборы собираются в Китае и очень похожи друг на друга по форме и техническим характеристикам, зато в «расцветках» — большое разнообразие.



Самовар "Добрыня"

На что обратить внимание при выборе электрического самовара

Помимо дизайна, учитывайте время закипания воды — оно зависит от соотношения мощности (1800-2400 Вт, как у чайников) и объема (в среднем 3,5–4 л). Лучше выбирать приборы мощнее. Желательно, чтобы у самовара была кнопка включения, а не автовключение при присоединении вилки к розетке. Автовыключение есть у всех качественных приборов. Функции установки определенной температуры, ее поддержания встречаются часто, тут надо ориентироваться на потребности: нужно вам это или нет. И еще: заварочный чайник (обычно на 0,8—1 л) часто — фарфоровый или керамический, но бывает и из небьющегося материала — нержавеющей стали. Это надежнее: есть разобьете — вся красота пропадет.



И это тоже самовар. Beem Pyramid