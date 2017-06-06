HP выпускает компьютер-рюкзак Omen X

Компания HP, спустя год после анонса своих планов по выпуску компьютера-рюкзака для виртуальной реальности, представила финальную версию в обновленном дизайне и объявила условия выхода в продажу. ПК получил название HP Omen X Compact Desktop, он станет доступен с июля по цене от $2499. Чтобы превратить десктоп в носимое в стиле рюкзака устройство, потребуется отдельный аксессуар под названием Omen X backpack по цене $599,99.





Подключив к такому ПК-рюкзаку шлем виртуальной реальности вроде Oculus Rift и HTC Vive, можно будет играть, не спотыкаясь о провода. В комплект рюкзачного аксессуара включены четыре аккумулятора на 73 Вт и зарядная станция. Пара таких батарей может использоваться для питания ПК с возможностью горячей замены. То есть, при разрядке одной пары батарей не придется прерываться, а просто заменить ее на заряженную пару. Одной пары батарей хватит на час игры.

HP Omen X Compact Desktop оснащается процессорами вплоть до Intel Core i7 с возможностью разгона, разогнанной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth, есть пять портов USB Type-A, один USB Type-C port, DisplayPort и HDMI. Док-станция добавляет порт Thunderbolt, mini DisplayPort и HDMI и дополнительные USB.