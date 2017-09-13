ПК-моноблок HP EliteOne 1000 получил съемный дисплей

Компания HP представила необычный компьютер класса "все-в-одном". Моноблок HP EliteOne 1000 G1 относится к устройствам корпоративной направленности. Основная аппаратная начинка находится в подставке, которую легко вскрыть для замены компонентов. При этом блок с дисплеем является сменным. То есть, можно переключаться между дисплеями разного уровня, меняя их по мере необходимости.





Предусмотрены четыре опции дисплея: несенсорный 23,8-дюймовый с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сенсорный 23,8-дюймовый с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), несенсорный 27-дюймовый с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и несенсорный изогнутый 34-дюймовый с разрешением 3440 x 1440 пикселей.





Поддерживаются процессоры до Intel Core i7-7700, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, широкий набор опций накопителей, включая HDD, SSD и PCIe NVMe. Есть два порта USB 3.1 Type-C, четыре USB 3.1 Type-A, HDMI, DisplayPort, разъем для наушников и Ethernet. В каждом дисплее есть веб-камера и ИК-датчик. В подставку также интегрирован спикерфон.

Моноблок HP EliteOne 1000 AiO G1 появится в продаже с сентября по стартовой цене 1259 долларов США.