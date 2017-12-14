Apple выпустила свой самый мощный Mac

Компания Apple объявила о начале продаж мощного ПК-моноблока iMac Pro. Производитель позиционирует iMac Pro как самый быстрый Mac в истории Apple.





Изначально Apple анонсировала iMac Pro летом на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference). iMac Pro представляет собой ПК профессионального уровня и ориентирован на дизайнеров и других специалистов, которым нужно решать самые ресурсоемкие задачи.





iMac Pro оснащается 27-дюймовым дисплеям Retina 5K с поддержкой до 1 миллиарда цветов. В его основу легли процессоры Intel Xeon, имеющие до 18 вычислительных ядер, и графическая система AMD Radeon Pro Vega с 16 ГБ встроенной памяти HBM2, выдающей до 22 терафлопс мощности при обработке чисел половинной точности и 11 терафлопс при обработке чисел одинарной точности.





Цена в США стартует от $4999 за восьмиядерную модель, десятиядерный обойдется от $5799, а 14- и 18-ядерные — от $6599 и $7399, соответственно. В России iMac Pro тоже доступен для заказа. Цена на младшую вариацию с восьмиядерным Intel Xeon, графикой AMD Radeon Pro Vega 56 с 8 ГБ памяти HBM2, 32 ГБ оперативной памяти и SSD ёмкостью 1 ТБ составляет 379 990 рублей. Срок отправки из официального онлайн-магазина составляет 1-2 недели.