5 лучших компактных игровых компьютеров

Если вам кажется, что компактные компьютеры — удел офисных работников, то вы глубоко ошибаетесь. Сейчас в мини-ПК можно встретить мощнейшие комплектующие, так что играть будет ничуть не хуже, чем за обычным десктопом. Но кого из малышей выбрать? Расскажем в нашем материале.

ASUS ROG G20CI



ASUS ROG G20CI

ASUS уже не первый год выпускает игровые ПК такого формата и в корпусе такого же дизайна. Но, если экстерьер уже какое-то время не менялся, то начинки внутри ASUS ROG G20CI новейшая: процессор Intel Core 7-го поколения вплоть до i7-7700 и россыпь видеокарт на выбор, от простенькой GTX 1050 до мощнецкой GTX 1080. Оперативной памяти — до 16 ГБ, а ещё жёсткие диски и твердотельные накопители разной ёмкости. Само собой, компактность не далась этому мини-компьютеру даром. Он хоть и тихий в типичных офисных приложениях, но весьма шумный в играх. В нашей рознице, в зависимости от конфигурации ASUS ROG G20CI можно найти по цене от 75 до 100 тысяч рублей.

GIGABYTE GB-BNi7HG6-1060



GIGABYTE GB-BNi5HG6-1060

GIGABYTE тоже не первый год экспериментирует с мини-ПК для геймеров. Один из её современных девайсов в этой категории выглядит весьма прямолинейно, напоминая строгие высотные здания. По фотографии может показаться, что GB-BNi5HG6-1060 — здоровая штука, но по объёму он в разы меньше, чем вышеупомянутый ASUS ROG G20CI. И если процессор внутри этого малыша тот же — i7-7700 — то видеокарта слабее — NVIDIA GTX GeForce 1060. А оперативной памяти и накопителя в комплекте нет вообще — их нужно докупить отдельно. И в этом есть смысл: так вы сэкономите и купите лучшее. К сожалению, в России он не продаётся. Но мы ведь с вами в интернете, правда?

GIGABYTE GB-GZ1DTi7-1080-OK



GIGABYTE GB-GZ1DTi7-1080-OK

Еще один крутой мини-компьютер от GIGABYTE также выполнен в виде зловещей тёмной башни. Объём его специфического корпуса всего на 0,5 литра превышает оный у ASUS ROG G20CI, поэтому нашлось место для действительно мощной видеокарты — GTX 1080. И процессор у него, на удивление, с разблокированным множителем, то есть его можно разгонять. Однако в таком небольшом корпусе разгон быстро приводит к экстремальным температурам. Что любопытно, большую часть разъёмов производитель убрал с глаз долой на нижнюю панель, но кладет в комплект специальные удлинители, чтобы подключение всех необходимых кабелей не вызвало проблем.

MSI Trident 3



MSI Trident 3

Мини-ПК выглядит по-своему и напоминает не то видеомагнитофон, не то PS 4. А материалами корпуса напоминает, собственно, ноутбуки MSI. Объём MSI Trident 3 — половина от ASUS ROG G20CI. И поэтому он легко помещается в обычный рюкзак но, как вы уже догадались, GTX 1080 тут нет. Зато есть процессоры Intel Core i5-7400 или i7-7700 на выбор и всё еще вполне мощная видеокарта GTX 1060. Объём оперативной памяти и накопителя зависит, конечно, от конфигурации. К примеру, за 90 тысяч, вы получите MSI Trident 3 с 8 ГБ оперативной памяти, терабайтным жёстким диском и SSD объёмом 256 ГБ.

ZOTAC MAGNUS EN1080 10 Year Anniversary Edition



ZOTAC MAGNUS EN1080 10 Year Anniversary Edition

Наконец, самый непримечательный игровой мини-ПК в нашем списке — неттоп с длинным названием ZOTAC MAGNUS EN1080 10 Year Anniversary Edition. Он на фотографии может показаться меньше, чем он есть вживую. Объём корпуса неизвестен, но по самой длинной стороне корпус не превышает 23 см. В нём, на удивление, стоит прошлогодний Intel Core i7-6700, но зато видеокарта «свежая» — GTX 1080. Внутри этого крохи умудрились поместить не менее крошечную жидкостную систему охлаждения. Однако, цена этого скромного, но мощного устройства начинается от нескромных 2500 евро.