Amazon представила смарт-будильник Echo Spot со возможностью видеозвонков

Компания Amazon представила компактный многофункциональный гаджет Echo Spot. С одной стороны, он похож на поумневший будильник, с другой — это уменьшенная и слегка упрощенная версия Echo Show с тачскрином и камерой.





Amazon позиционирует Echo Spot как умный будильник с голосовым управлением. Устройство оснащается 2-ваттным динамиком, 2,5-дюймовым дисплеем, фронтальной камерой, поддерживает Bluetooth и имеет 3,5-мм аудиоразъем. Гаджет может выполнять все обычные функции смарт-колонок Echo с голосовым помощником Alexa, а также совершать голосовые и видеозвонки. Также Echo Spot способен контролировать гаджеты цифрового дома.





Amazon Echo Spot предлагается в белом и черном цветовом исполнениях за $129,99. Продажи стартуют в декабре 2017 года.