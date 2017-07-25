Nikon рассекретила полнокадровую зеркалку D850

Компания Nikon раскрыла первые подробности о готовящейся к выходу высококлассной зеркальной камере Nikon D850. Это модель формата FX, которая приходит на смену D810, выпущенной в 2014 году.





По словам производителя, фотокамера будет полнокадровой, высокоскоростной и с высоким разрешением. Nikon отмечает повышенную производительность по сравнению с предшественником. Кроме того, зеркалка получит ряд новых функций, запрашиваемых пользователями.

Судя по тизерному видеоролику, Nikon D850 может снимать в условиях кране плохого освещения, поддерживает съемку видео с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), а также интервальную съемку 8K для звездного неба.