Легендарный фотоаппарат «Зенит» вернется на рынок в 2018 году. Производство будет начато на Красногорском заводе Зверева, сообщил начальник департамента по развитию гражданского приборостроения АО «Швабе» Игорь Сергеев: «Мы планируем возрождать направление производства цифровой фототехники. У нас есть в проработке проект тесной индустриальной кооперации с одной из ведущих компаний по производству фототехники, для того, чтобы создать совместный продукт, где КМЗ выступает в части производства инфраструктуры под производство оптики для этих камер. А электроника будет изготовливаться за рубежом. В нашей дорожной карте предусмотрен вывод этого изделия уже в следующем году».

«Зенит» собираются продавать, как в России, так и в других странах. По словам Сергева, фотоаппарат модернизируют, но он останется узнаваемым: «Мы хотим сохранить традиционный колорит и особенность фотоаппарата «Зенит» в его возрождённом варианте, так, чтобы этот бренд был узнаваемый. Он будет модернизирован, но характерные обводы, эргономика, линии камеры будут интегрированы в него. Выпускать камеру планируем в двух цветовых исполнениях: в тёмном и светлом, декорируя его кожей, используя высококачественные отделочные материалы, чтобы камера получила достойное восприятие на рынке. Это будут полнокадровая, беззеркальная цифровая камера».

Также Сергеев заявил, что конкурировать с известными производителями фотоаппаратов устройство не будет, однако дешевым новый «Зенит» не окажется. Выложить за него придется больше, чем за хороший смартфон: «Сегодня сложно сказать, насколько рынок будет готов принять ту цену, которую мы установим на продукт. Мы не ставим задачу конкурировать с массовым сегментом. Однозначно он будет стоить дороже iPhone. Мы планируем достаточно широко зайти с этим продуктом на мировой и внутренний рынок для того, чтобы представить его на всех торговых площадках. Мы возрождаем марку «Зенит», так как в своё время она уже имела успех как в России, так и за рубежом».

Напомним, что первая версия зеркального малоформатного фотоаппарата «Зенит» выпускалась с 1952 по 1956 годы.