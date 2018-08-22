Panasonic представила компакт для профи

Компания Panasonic представила новую компактную камеру Lumix LX100 II. Это продвинутая модель, с датчиком больше, чем у Sony RX100 VI. Она приходит на смену модели Lumix LX100, вышедшей в 2014 году.





Главным отличием от предшественника стал MOS-сенсор формата Four Thirds с повышенным до 17 Мп разрешением. Съёмку можно производить со светочувствительностью до 25 600 ISO. Кроме того, камера получила сенсорный экран.





Камера сохранила классический дизайн с механическими элементами управления. Объектив Leica остался неизменным, он охватывает фокусные расстояния 24-75 мм в 35-мм эквиваленте. Скорость серийной съёмки достигает 11 кадров в секунду, поддерживается 4K-видео. Также есть электронный видоискатель. Камера поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi и Bluetooth LE.

Камера Panasonic Lumix LX100 II поступит в продажу по цене 999 долларов в октябре 2018 года.