Outcast: Second Contact обзавелась новым видео игрового процесса

Bigben Interactive представила новое видео ремейка Outcast. Игра запланирована к релизу на PS4, Xbox One и PC уже осенью этого года.

Напомним, что Outcast изначально собирались выпустить в марте, однако затем перенесли на осень. При разработке Outcast: Second Contact для PC, PS4, Xbox One авторы столкнулись с некоторыми техническими проблемами и захотели устранить их.

Оригинальная Outcast появилась в 1999-ом году и была весьма тепло принята прессой.