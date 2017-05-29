Blizzard может выпустить мобильный Warcraft

Blizzard разместила новую вакансию на своем сайте. Легендарному разработчику игр требуется художник по эффектам для пока еще официально не заявленного проекта. Утверждается, что речь идет о мобильной игре. Среди всех прочих требований к кандидату имеется одно весьма необычное — любовь к Warcraft. Таким образом, многие фанаты этой вселенной предположили, что речь идет именно о мобильном варианте Warcraft'а.

Впрочем, официального анонса пока нет. Поэтому остается лишь предполагать, что, в каком виде и когда мы получим. Напомним, что стратегия Warcraft III вышла почти 15 лет назад и ничего о Warcraft IV до сих пор не слышно. Зато вселенная игры продолжает развиваться в World of Warcraft и Hearthstone. 

Источник
UberGizmo
Теги
игры WARCRAFT

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