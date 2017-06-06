FIFA 18 выйдет 29 сентября 2017 года

Компания Electronic Arts представила первый трейлер своего спортивного симулятора FIFA 18, который поступит в продажу 29 сентября 2017-го года. На обложке игры на этот раз окажется Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) из мадридского «Реала».

В FIFA 18 используется любимый EA движок Frostbite и технология захвата движений — знаменитые футболисты будут двигаться и вести себя точно также, как и в реальной жизни. Так, к примеру, движения Роналду были записаны мобильной студией EA Capture во время его тренировок в Мадриде. Подробнее об игре расскажут 10 июня.

Релиз же запланирован для всех актуальных, и даже не слишком, платформ. Игра выйдет не только на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, но и на «старушках» PS3 и Xbox 360!

За презаказ издания Icon Edition положена аренда бразильского нападающего Роналдо на 5 матчей. А за заказ издания Ronaldo FIFA 18 подарок еще более весомый — возможность начать играть на 3 дня раньше остальных и получить 20 золотых премиум-наборов и прочие бонусы.