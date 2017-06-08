Death Stranding на E3 2017 не привезут

Хидео Кодзима (Hideo Kojima) заявил, что не привезет на E3 2017 свою новую игру Death Stranding. Объяснил он это тем, что все время уходит на разработку проекта и у команды попросту нет времени участвовать в подобных мероприятиях. Впрочем, сам Кодзима время для посещения Лос-Анджелеса нашел. На E3 он прилетит, где пообщается с журналистами.

Поклонники творчества именитого геймдизайнера могут довольствоваться новым постером Death Stranding с надписью BRIDGES.

Даты релиза у игры по-прежнему нету.