Death Stranding на E3 2017 не привезут

Хидео Кодзима (Hideo Kojima) заявил, что не привезет на E3 2017 свою новую игру Death Stranding. Объяснил он это тем, что все время уходит на разработку проекта и у команды попросту нет времени участвовать в подобных мероприятиях. Впрочем, сам Кодзима время для посещения Лос-Анджелеса нашел. На E3 он прилетит, где пообщается с журналистами.

Поклонники творчества именитого геймдизайнера могут довольствоваться новым постером Death Stranding с надписью BRIDGES.

Даты релиза у игры по-прежнему нету.  

Источник
Twitter
Теги
игры Death Stranding

Комментарии

Из рубрикиИгры
В сеть утекло изображение карточки предзаказа на «Золотое издание» Assassin's Creed Origins
Square Enix официально анонсировала Dissidia Final Fantasy NT для PlayStation 4
Фигурку Цири можно будет купить до конца года

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 87
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 38