Представлено новое видео Star Wars: Battlefront II

Компания EA DICE опубликовала новый трейлер ожидаемого боевика Star Wars Battlefront II.

Кроме того, было анонсировано бета-тестирование, хотя точных сроков его проведения не указано. 

В игре, как и предполагалось ранее, предусмотрена сюжетная компания, рассказывающая историю элитного Имперского подразделения и его командира Идена Версио. Основные темы это месть, предательство и расплата. Действие охватит 30 лет. Игроки смогут встретиться с такими легендарными персонажами, как Дарт Мол, Йода, Рей, Люк Скайуокер, Кайло Рен, а также посетить Эндор, Хот, Мос-Эйсли, Тид, Такодан, базу "Старкиллер" и так далее. 

В сетевой игре упор будет сделан и на космические и на наземные сражения. На земле одновременно смогут биться до 40 бойцов, а в космосе всего до 24 пилотов. Разнообразные классы, система прокачивания и глубокие настройки прилагаются. Игра с разделенным экранном на одной приставке также предусмотрен на консолях PS4 и Xbox One. 

Battlefront II будет доступна в двух изданиях, стандартном и Deluxe. В первое войдут: эксклюзивные образы Кайло Рена и Рей, модификаторы способностей для них же и модификатор для "Тысячелетнего Сокола". На PC такая версия стоит 1999 рублей, на Xbox One уже 3999 рублей, а стоимость игры для PS4 пока не названа. 

Deluxe версия сможет похвастаться ранним доступом к игре, 14 ноября (за 3 дня до официального релиза), улучшенными версиями 4-х классов, улучшениями способностей для них, доступ к оружию и модификациям для каждого класса сразу и всё то, что прилагается к обычному изданию. Цена составит 2999 рублей для PC и 4999 рублей для Xbox One; версия для PS4 пока также не имеет цены.

Подписчики Origin Access и EA Access получат игру 9 ноября 2017-го года, сделавшие предзаказ на Deluxe издание уже 14 ноября, а все остальные только 17 ноября.

Источник
DualShockers
Теги
игры STAR WARS Star Wars: Battlefront

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