Аналитик Майкл Пактер предсказывает появление PlayStation 5 в 2019 или 2020 году

Майкл Пактер (Michael Pachter), аналитик из Webush Securities, известный по своим игровым прогнозам, считает, что приставка PlayStation 5 появится в 2019-ом или 2020-ом году. Майкл назвал PlayStation 4 Pro промежуточной системой, сейчас Sony в полушаге от полноценной консоли нового поколения.

Пактер уверен, что PlayStation 5 предложит полноценную поддержку 4K. Дело в том, что к моменту появления новинки 50% жителей США и 35% людей в других стран будут обладать 4K-телевизорами.

Аналитики предполагает, что PlayStation 5 будет совместима с играми от PlayStation 4/4 Pro. Более того, Пактер считает, что в Sony уже есть четкое представление, какой будет их следующая приставка.