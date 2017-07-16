Названа дата выхода Kingdom Hearts III

Сегодня в рамках D23 создатели ожидаемой ролевой игры Kingdom Hearts III наконец назвали примерную дату релиза игры. Она выйдет в 2018-ом году. Впрочем, в какой месяц, авторы не сообщили. Напомним, что официальный анонс Kingdom Hearts III случился в 2013-ом году на E3.

Также был представлен новый ролик с геймплеем. В Kingdom Hearts III среди новых диснеевских миров окажутся вселенный "Истории Игрушек" (мир мечты для проекта, по словам разработчиков), Big Hero 6 и "Рапунцель".