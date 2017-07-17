Atari готовит две версии консоли Ataribox

В прошлом месяце легендарная компания Atari опубликовала видеоролик и подтвердила свое намерение выпустить новую приставку спустя более чем 30 лет. Устройство называется Ataribox. Теперь компания опубликовала изображения двух версий дизайна приставки.

Один вариант внешнего вида отделан "под дерево" и несколько напоминает легендарную Atari 2600. Вторая вариация более современная с красными вставками.

Пока Atari не раскрывает дополнительных подробностей, но обещает делиться информацией о разработке "шаг за шагом", чтобы получить отклики от сообщества своих поклонников.