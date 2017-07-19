Сценарист Valve заявил, что Half-Life 3 не стала бы концом истории Гордона Фримена

Марк Лэйдлоу (Mark Laidlow), бывщий ведущий сценарист серии Half-Life, ушедший из Valve в 2016-ом году, рассказал кое-что о планировавшемся Half-Life 2: Episode 3. По его словам, Half-Life 2: Episode 3 не задумывалась, как Half-Life 3 и не завершила бы историю Гордона Фримена. Это не был бы финал саги, игроки все также продолжали бы ждать очередного продолжения. Лэйдлоу заявил, что третий эпизод должен был подвести серию к важной точке, после чего команда бы взяла перерыв и передохнула, а после занялась бы созданием полноценной третьей части.

Переход от Half-Life 2 к Half-Life 3 Лэйдлоу предполагал столь же разительным, как переход от первой части ко второй. Однако так далеко в будущее, до Half-Life 3, сценарист не заглядывал. В Episode 3 он хотел ответить на многие вопросы, завершить свою личную историю. Лэйдлоу не смог этого сделать и сожалеет, что не смог ее закончить.

Надежд на возвращение Half-Life становится все меньше. Большинство ключевых фигур, работавших над серией, уже ушли из Valve.