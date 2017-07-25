Появились оценки игры Pyre
В сети появились оценки игры Pyre, которая была созднана студией Supergiant Games, прославившейся благодаря Bastion и Transistor. Действие новинки происходит в чистилище фентезийного мира, игроку предстоит помочь героям вырваться на свободу. Для этого требуется разрушать костры противника на арене.
Игру хвалят за необычный стиль, плавную анимацию, интересный дизайн и увлекательный геймплей. Сообщается также, что мультиплеер с точки зрения игрового процесса куда интереснее сингла, однако однопользовательский режим располагает интересной историей.
- IGN – 9.7/10
- Polygon – 9/10
- Gamingbolt – 9/10
- Psu – 9/10
- Gamespew – 9/10
- Playstationlifestyle – 9/10
- Venturebeat – 85/100
- Wegotthiscovered – 4/5
- Pcgamer – 71/100
- Usgamer – 3.5/5
ИсточникMetacritic