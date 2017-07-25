Появились оценки игры Pyre

В сети появились оценки игры Pyre, которая была созднана студией Supergiant Games, прославившейся благодаря Bastion и Transistor. Действие новинки происходит в чистилище фентезийного мира, игроку предстоит помочь героям вырваться на свободу. Для этого требуется разрушать костры противника на арене. 

Игру хвалят за необычный стиль, плавную анимацию, интересный дизайн и увлекательный геймплей. Сообщается также, что мультиплеер с точки зрения игрового процесса куда интереснее сингла, однако однопользовательский режим располагает интересной историей. 

  • IGN – 9.7/10 
  • Polygon – 9/10 
  • Gamingbolt – 9/10 
  • Psu – 9/10 
  • Gamespew – 9/10 
  • Playstationlifestyle – 9/10 
  • Venturebeat – 85/100 
  • Wegotthiscovered – 4/5 
  • Pcgamer – 71/100 
  • Usgamer – 3.5/5 
Источник
Metacritic
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