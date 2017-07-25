В сети появились оценки игры Pyre, которая была созднана студией Supergiant Games, прославившейся благодаря Bastion и Transistor. Действие новинки происходит в чистилище фентезийного мира, игроку предстоит помочь героям вырваться на свободу. Для этого требуется разрушать костры противника на арене.

Игру хвалят за необычный стиль, плавную анимацию, интересный дизайн и увлекательный геймплей. Сообщается также, что мультиплеер с точки зрения игрового процесса куда интереснее сингла, однако однопользовательский режим располагает интересной историей.

IGN – 9.7/10

Polygon – 9/10

Gamingbolt – 9/10

Psu – 9/10

Gamespew – 9/10

Playstationlifestyle – 9/10

Venturebeat – 85/100

Wegotthiscovered – 4/5

Pcgamer – 71/100

Usgamer – 3.5/5