Electronic Arts выпустит полное издание Battlefield 1 под названием Battlefield 1 Revolution

Издательство Electronic Arts, по всей видимости, готовит полное издание своего шутера Battlefield 1. Во французском отделении магазина Amazon засветилась Battlefield 1 Revolution с датой релиза 22 августа 2017-го года.

На странице игры указывается, что она выйдет на PC, PS4, Xbox One и будет стоить 59,99 евро. Помимо полной версии Battlefield 1, в Revolution включен сезонный пропуск, открывающий доступ к 4 дополнениям (на данный момент вышло только одно).

Велика вероятность, что официальный анонс набор произойдет на GamesCom 2017.

Напомним, на этот раз события знаменитого шутера разворачиваются в разгар Первой мировой войны, в честь которой игра и удостоилась единицы в названии. Игра основана на движке Frostbite и использует технологии DirectX 12. Разработчики подчеркивают, что Battlefield сохранила все преимущества предшественников — разрушаемость, до 64 игроков в мультиплеерных боях и огромные локации. Бои проходят в разнообразных локациях — на Западном фронте, в пустынях Аравии и даже в горах Альп.