Появилась новая информация о Dishonored: Death of the Outsider

Bethesda и студия Arcane представили новое видео, посвященное своей игре Dishonored: Death of the Outsider, которая выходит 15 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В ролике творческий директор проекта Харви Смит (Harvey Smith) рассказывает о скором релизе и особенностях проекта.

Сообщается, что речь идет не о дополнении, а о полноценной новой игре. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, не обязательно играть в первые две части. Наоборот, с Death of the Outsider можно начать знакомиться с мрачной вселенной Островной империи.

В главной роли выступит девушка Билли Лерк, которой предстоит сразиться с потусторонним могущественным существом.