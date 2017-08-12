В сети появилось видео, посвященное боевой системе Assassin's Creed: Origins

В сети опубликовано видео, посвященное боевой системе и гладиаторским аренам игры Assassin's Creed: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 27 октября 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.


Действие развернется в Древнем Египте во времена Клеопатры.

Помимо стандартного издания за 59,99 долларов, предусмотрен Deluxe Pack за 69,99 долларов и "Золотой" вариант Gold Edition за 99,99 долларов. Также в продажу поступит Gold Steelbook Edition в красивой упаковке за 109,99 долларов. За предзаказ игры положена уникальная миссия под названием The Secrets of the First Pyramids.

В Origins, над которой начались работы еще до появления Assassin's Creed: Unity, ожидается новая боевая система и переработанная система AI. Вместо мини-карты используется компас, нет отдельной кнопки для бега (все зависит от силы нажатия на контроллер), ожидается возвращение возможности красться. 

Игроку дадут возможность прогулять и по большим и по маленьким городам. Известно о Мемфисе и Александрии. NPC будут соблюдать особый расопрядок дня, бодрствовать днем, спать ночью, кушать, ходить в туалет (!). Гладиаторские сражения для развлечений приложатся. 

Помимо исследования суши, предлагается заглянуть и под воду, найти сокровища там. 

Главного героя зовут Байек, однако будет и второй протагонист, который пока что держится в секрете. 

Источник
DSOGaming
Теги
игры Assassin's Creed: Origins

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