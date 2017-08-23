Анонсирована Final Fantasy XV для смартфонов

Компания Square Enix анонсировала Final Fantasy XV: Pocket Edition для мобильных платформ. По сюжету это та же самая игра, что и Final Fantasy XV для PlayStation 4 и Xbox One, которая теперь также готовится к релизу на PC, однако в ней изменилась графика.

Для платформ, работающих на iOS и Android, визуальный стиль выбран более простой, мультяшный, в чем-то похожий на World of Final Fantasy (вышла на PS4 и PS Vita) или даже оригинальную Final Fantasy VII 1997 года выпуска.

Дата релиза проекта пока не называется. 

Источник
Pristavki
Теги
ANDROID игры IOS Final Fantasy XV

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