Цифра дня: Сколько выиграли победители первого турнира по Гвинту из «Ведьмака»?

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25 000

долларов выиграли победители первого турнира по Гвинту из «Ведьмака».

Компания CD Projekt RED объявила победителей первого в истории турнира Gwent Open. Он прошел в рамках gamescom 2017 в немецком городе Кёльн. Выиграл турнир австриец Элиас “Shaggy” Сагмайстер, получив приз в размере $11 250.





Игроки, принимавшие участие в турнире, сразижались за общий призовой фонд в $25 000 и Crown Points, отличительные знаки участников официальных киберспортивных турниров по Гвинту, вручаемые за участие в GWENT Masters.

Вторым финалистам стал Магнус “J0rah” Ботщер из Германии, выигравший $3 550. Оба финалиста обеспечили себе место в предстоящем турнире Gwent Challenger, который пройдет в декабре.