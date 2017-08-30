Названа дата релиза приквела Until Dawn под названием The Inpatient

Компания Sony Interactive Entertainment представила первый сюжетный ролик хоррора The Inpatient, который является приквелом к игре Until Dawn, эксклюзивному для PlayStation 4 хоррору. На этот раз речь идет о проекте для шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Над проектом работает та же студия, Supermassive Games.

Дейтсвие развернется за 60 лет до кровавой резни в горах, показанной в оригинале. В главной роли выступит потерявший память пациент, который попытается выяснить, что он делает в санатории (психлечебнице) Блэквуд Пайнс. 

Создатели игры обещают множество концовок, необходимость делать моральный выбор. Релиз запланирован на 21 ноября 2017 года. 

Источник
Sony
Теги
игры

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