Названа дата релиза приквела Until Dawn под названием The Inpatient

Компания Sony Interactive Entertainment представила первый сюжетный ролик хоррора The Inpatient, который является приквелом к игре Until Dawn, эксклюзивному для PlayStation 4 хоррору. На этот раз речь идет о проекте для шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Над проектом работает та же студия, Supermassive Games.

Дейтсвие развернется за 60 лет до кровавой резни в горах, показанной в оригинале. В главной роли выступит потерявший память пациент, который попытается выяснить, что он делает в санатории (психлечебнице) Блэквуд Пайнс.

Создатели игры обещают множество концовок, необходимость делать моральный выбор. Релиз запланирован на 21 ноября 2017 года.