Ролевая игра Harry Potter: Hogwarts Mystery вышла на Android и iOS

Лос-анджелесская студия-разработчик Jam City выпустила мобильную игру Harry Potter: Hogwarts Mystery, которая разрабатывалась в сотрудничестве с Warner Bros.


Игра для Android и iOS доступна поттероманам с 25 апреля 2018 года. По словам разработчиков, это первая игра для мобильных устройств, в которой геймеры могут создавать своих собственных персонажей и почувствовать себя учениками школы Хогвартс.

Игроки могут перенестись в созданные ими образы учеников Хогвартса, посещать занятия, изучать магию, заводить друзей и врагов среди других учеников. Игрокам предстоит принимать важные решения, которые определят судьбу их персонажей в стенах школы чародейства и волшебства. В игре появится новая система встреч, в которой решения и действия игроков влияют на их задания.



Игра Harry Potter: Hogwarts Mystery для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Harry Potter: Hogwarts Mystery
Теги
ANDROID планшет игра IOS Harry Potter

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Лутбоксы из Overwatch, CS:GO и FIFA 18 признали азартными играми
Культовая Command & Conquer: Red Alert выйдет на мобильных
Rockstar запустила премиум-издание GTA V со всеми обновлениями и дополнениями

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 93
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 55
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 46
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44