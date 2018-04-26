Ролевая игра Harry Potter: Hogwarts Mystery вышла на Android и iOS

Лос-анджелесская студия-разработчик Jam City выпустила мобильную игру Harry Potter: Hogwarts Mystery, которая разрабатывалась в сотрудничестве с Warner Bros.





Игра для Android и iOS доступна поттероманам с 25 апреля 2018 года. По словам разработчиков, это первая игра для мобильных устройств, в которой геймеры могут создавать своих собственных персонажей и почувствовать себя учениками школы Хогвартс.

Игроки могут перенестись в созданные ими образы учеников Хогвартса, посещать занятия, изучать магию, заводить друзей и врагов среди других учеников. Игрокам предстоит принимать важные решения, которые определят судьбу их персонажей в стенах школы чародейства и волшебства. В игре появится новая система встреч, в которой решения и действия игроков влияют на их задания.

Игра Harry Potter: Hogwarts Mystery для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.