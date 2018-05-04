В For Honor стартовали бесплатные выходные

Компания Ubisoft объявила о старте бесплатных выходных в игре For Honor. В неё можно сыграть бесплатно на консолях текущего поколения и РС с 3 по 6 мая 2018 года.





В эти дни пользователи получают доступ к полной версии игры, в том числе к сетевым режимам, сюжетной кампании для одиночного или совместного прохождения и 12 уникальным героям. Можно поучаствовать в сражениях и оценить версию игры после обновлений, внедрение которых происходило на протяжении прошедшего года. В течение пяти сезонов в игре появлялся новый контент, а не так давно свою работу начали выделенные серверы.

Стоит также отметить программу обучения воинов, призванную поощрить новых и опытных игроков за совместные действия во время выходных бесплатной игры. Опытным воинам, завершившим более 5 игр в группах с участниками мероприятия, которые еще не приобрели игру, будет предоставлено две недели статуса "Легенда" (что эквивалентно 8000 ед. стали), который позволяет получить дополнительный бонус к опыту, а также больше добычи по окончании игр.



Тем, кто пожелает продолжить игру после завершения акции, до 15 мая предоставят скидки на покупку For Honor в цифровых онлайн-магазинах и возможность сохранить прогресс выходных бесплатной игры.