В Overwatch стартуют выходные двойного опыта

Компания Blizzard Entertainment объявила о запуске выходных двойного опыта в популярной игре Overwatch. С 8 по 12 июня все игроки, зашедшие в игру на PC, PlayStation 4 или Xbox One, получат в два раза больше опыта, чем обычно.





Этот бонус затронет почти все аспекты игры, за которые можно получить опыт, в том числе: время, проведенное в матче, завершение матча, завершение нескольких матчей подряд, победа в матче, заполнение команды в текущем матче, получение медалей.

Этот бонус также будет суммироваться с уже действующими бонусом за игру в группе и бонусом игровой комнаты. Единственным событием, за которое игроки получат обычное количество опыта, будет первая победа в день.

Повышенный опыт можно будет получить во всех регионах и на всех платформах начиная с пятницы, 8 июня, 21:00 по московскому времени и вплоть до понедельника, 12 июня, 09:59 по московскому времени.