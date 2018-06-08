В Overwatch стартуют выходные двойного опыта

Компания Blizzard Entertainment объявила о запуске выходных двойного опыта в популярной игре Overwatch. С 8 по 12 июня все игроки, зашедшие в игру на PC, PlayStation 4 или Xbox One, получат в два раза больше опыта, чем обычно.


Этот бонус затронет почти все аспекты игры, за которые можно получить опыт, в том числе: время, проведенное в матче, завершение матча, завершение нескольких матчей подряд, победа в матче, заполнение команды в текущем матче, получение медалей.

Этот бонус также будет суммироваться с уже действующими бонусом за игру в группе и бонусом игровой комнаты. Единственным событием, за которое игроки получат обычное количество опыта, будет первая победа в день.

Повышенный опыт можно будет получить во всех регионах и на всех платформах начиная с пятницы, 8 июня, 21:00 по московскому времени и вплоть до понедельника, 12 июня, 09:59 по московскому времени.

Источник
Overwatch
Теги
игра халява Overwatch

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Консольный World of Tanks получит крупнейшее обновление за всю историю игры
Grand Theft Auto: San Andreas и другая классика Rockstar выходит на Xbox One
«Это Спарта!» Ubisoft анонсировала следующий Assassin’s Creed

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 58
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 55
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44