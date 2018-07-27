Android-версию Fortnite: Battle Royale выпустят специально для Samsung Galaxy Note 9

В то время как игра Fortnite: Battle Royale уже некоторое время доступна в App Store, для пользователей Android её всё ещё нет. Как сообщил профильный ресурс 9to5google ожидание может несколько затянуться.


Дело в том, что игра планируется как временный эксклюзив для нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9, пока ещё не представленного официально. Дебют Samsung Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.

По данным источника, Fortnite: Battle Royale будет доступна только для него в течение 30 дней после выхода в продажу и только потом её смогут установить пользователи других Android-устройств. Предположительно, всеобщей доступности Fortnite: Battle Royale стоит ожидать в конце сентября. Кроме того, для тех, кто оформит предварительный заказ на Samsung Galaxy Note 9 будут предусмотрены специальные бонусы, включая $100-$150 в виртуальной валюте V-Bucks для игровых покупок.

Источник
9to5google
Теги
игра Samsung Galaxy Note 9 Fortnite

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