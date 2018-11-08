Игра Warcraft III: Reforged поддерживается даже видеокартами 2004 года выпуска

Компания Blizzard Entertainment назвала системные требования к игре Warcraft III: Reforged. Переиздание легендарной игры оказалось достаточно неприхотливым и сможет работать на довольно «древнем» железе.


Минимальные системные требования Warcraft III: Reforged включают:

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8, Windows 10/ Mac OS 10.12
  • Процессор: Intel Pentium D или AMD Athlon 64 X2; для Mac — Intel Core 2 Duo
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce; 6800 (256 МБ) или ATI HD 3650 Pro (256 МБ); для Mac — NVIDIA GeForce 8600M GT или ATI Radeon HD 4850 (512 МБ)
  • Оперативная память: 2 ГБ для Windows; 3 ГБ для Mac 
  • Накопитель: 3 ГБ свободного пространства
  • Подключение: широкополосное подключение к сети Интернет
  • Устройства ввода: клавиатура и мышь
  • Минимальное разрешение экрана: 1280 x 720 пикселей для Windows; 1024 x 768 для Mac

Источник
Blizzard
Теги
игра BLIZZARD WARCRAFT

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