5 причин обязательно поиграть в Far Cry 5

По первым утекшим в сеть видеороликам геймплея Far Cry 5 можно было подумать, что игра просто переносит героя в новую локацию со свежим сюжетом, не предлагая ничего сверх. Но на деле нововведений оказалось много, и они сильно меняют впечатление от знакомой нам истории про выживание в большой песочнице среди диких зверей и воинственных людей.

Больше нет вышек



Открываем карту человеческим способом

Те, кто играл в предыдущие части Far Cry, хорошо помнят, что открыть карту было не так-то просто. По ней были разбросаны множество вышек, забиравшись на которые, герой мог увидеть очередной кусочек огромного мира. Поначалу это было интересно, но повторять процесс несколько десятков раз, да еще на протяжении не одной части игры — увольте.

В Far Cry 5 вам в самом начале говорят, что вышек не будет. На их место пришёл совершенно новый, более естественный способ исследовать мир. Обо всех интересных местах на карте вы узнаёте теперь от местного населения — напоминает The Elder Scrolls. Поэтому не стоит игнорировать NPC, они в игре не для красоты. Из разговоров с ними вы поймёте, где взять очередной квест или набрать полезных артефактов. А узнать, что в том или ином регионе водятся определённые дикие звери, можно банально наткнувшись на придорожный знак с изображением этого животного.

Что еще любопытно, игра лишилась мини-карты. И это определённо пошло ей на пользу — так выживание на открытой местности выглядит более реалистичным.

Мне бы в небо



В Far Cry теперь не только костюм-крыло, но и серьёзная техника

Когда во многих играх были всевозможные вертолёты, самолёты, истребители, да всё что-угодно, Far Cry, начиная еще с первой части, шла по своему пути и предлагала взамен дельтаплан и костюм-крыло. В четвёртой части был ещё гирокоптер, но это такой же вертолёт, как «Ока» — гоночный автомобиль. Far Cry 5 предлагает намного более разнообразный авиапарк. Здесь есть несколько «кукурузников» и великолепные боевые машины времён Второй мировой войны. В них можно даже найти место для стрелка, которым, как вы догадываетесь, может стать ваш товарищ, подключившись к игре.

Вертолётов — тоже целая пачка, и многие из них — не просто средство передвижения или способ окинуть взглядом чудесно прорисованный виртуальный штат Монтана, но и хорошенько насолить врагам. Всё верно, в Far Cry 5 немало «вертушек» оснащены пулемётами и ракетницами. Оно и не удивительно, ведь мы больше не в бедной экзотической стране, и нет повода ограничиваться дельтапланом.

Не обязательно обижать зверюшек



В Far Cry 5 не обязательно делать из кисы кошелёк или сумку под боеприпасы

В предыдущих частях Far Cry животные были не только источником опасности — из них было необходимо мастерить себе полезные вещи. Кошельки, сумки для снарядов и лекарств — всё это делалось из бедных зверюшек. Но не всем нравилось, что чтобы пойти как нормальный человек из 21 века пострелять в других людей из 21 века автоматом из 21 века, нужно было бегать по лесу, собирать шкуры зверей и плести из них все эти сумки.

В Far Cry 5 звери никуда не делись. На них всё так же можно охотиться, да и они не прочь поохотиться на вас. Даже какие-то несчастные индюшки — и те рады навалять вам. Но, в отличие от предыдущих частей, специально собирать шкуры животных уже нет необходимости. Тем не менее, за них вы можете получить денег, а деньги в этой игре лишними не бывают.

Напарники с различными способностями помогут в бою



Подруга — это хорошо, а подруга с боевым вертолётом — еще лучше

Если ваши друзья еще не купили Far Cry 5, то без подмоги вы всё равно не останетесь, что очень важно, ведь бороться с фанатиками в последней части в одиночку не всегда бывает просто. Проходя миссии, вы обзаведётесь напарниками, каждый из которых обладает своими способностями. А уж дальше ваша воля выбирать себе боевого товарища исходя из ваших целей. Причём другом в трудную минуту может быть как животное (всего их три), так и различные люди (шесть разных человек).

Например, собака может помечать врагов, находить и приносить оружие. Медведь по кличке «Чизбургер» играет на балалайке легко расправляется с противниками голыми лапами. Помощь людей еще ощутимее, ведь им-то как раз не обязательно приходить на помощь с голыми руками. Пройдя определённые миссии, вы сможете выбирать между компаньоном со снайперской винтовкой, парнем с гранатомётом, женщиной с военным вертолётом и так далее. Прокачав навыки лидера вы также сможете пользоваться подмогой сразу двух персонажей. И тогда столкновения будут проходить не только легче, но еще и веселее и зрелищнее. Наконец, сослужить службу вам могут и обычные люди, те, кого вы освободили из плена по ходу игры. Но у них нет дополнительных «способностей».

Far Cry Arcade



Редактор карт Far Cry Arcade для создания любых безумных карт и миссий

Даже когда вы пройдёте всю сюжетную линию, все сайд-миссии, исследуете всю карту, вдоволь наиграетесь вдвоем с товарищем, останется один весомый резон продолжать игру — называется он Far Cry Arcade. Это редактор карт, с помощью которого можно создавать свой собственный игровой контент: одиночные или кооперативные миссии и уровни для сражения со множеством других игроков, как, например, в Counter-Strike. Редактор позволяет использоваться объекты, знакомые нам по другим играм Ubisoft вроде Watch Dogs и Assassin’s Creed.

Открывается огромный простор для творчества: понатыкать на карту высоток, создать уровень в духе фильма «Трон», воссоздать уровни из других игр (уже есть успешные примеры с уровнями из Counter-Strike и Battlefield). Можете делать свои собственные миссии, где вам придётся сражаться с ИИ-наёмниками или полчищем индеек (я предупреждал, что они могут вам навалять). Обилие возможностей сперва даже обескураживает, но благодаря такому подходу Far Cry 5 будет ограничен не штатом Монтана и борьбой с фанатиками, а вашей фантазией и фантазией миллионов игроков со всего мира.