Взгляните, во что вы будете играть в ближайшие полтора года: самые ожидаемые анонсы E3 2018

Уже спустя несколько дней самая крупная игровая выставка года, E3 2018, распахнёт свои двери, а вместе с ней на геймеров лавиной свалятся анонсы новых частей старых игр, и ранее невиданные новинки всех жанров. Мы расскажем, к каким играм стоит быть «морально готовыми», что из анонсов достойно внимания, а какие из них стоит обходить десятой дорогой уже сейчас.

Только, пожалуйста, без завышенных ожиданий! Ведь есть неизменное правило — любая ежегодная выставка со временем становится скучнее. А в отношении E3 можно добавить и другое: любая компания рано или поздно показывает позорную презентацию. Поищите в интернете ролики «провальные выступления E3», и вы поймёте о чём речь.

Кто знает, быть может, поэтому многие игроделы сейчас вообще стремятся обходиться без E3 и показывают там лишь пару десятков трейлеров (некоторые из которых уже все знают наизусть), а потом проводят полноформатные презентации отдельно? Никто из создателей игр не любит «сравнения в лоб» с конкурентами и острую критику сразу в день анонса.

Тем не менее, внимание геймеров всего мира всё равно приковано к E3 2018. Ну а что ещё делать-то? Всегда есть надежда на чудо, и кто знает — вдруг именно самые сладкие ожидания будут оправданы?

Но прежде, чем рассказать, чего стоит ждать от E3, упомянем — чего там ждать точно не стоит. Ну или, скажем так, с наибольшей вероятностью этого не будет.

Что мы точно не ждём

По последней информации, Sony не покажет на E3 ожидаемую многими PlayStation 5. Но даже если бы и показала— ничего революционного в ней не будет. Выше быстродействие, да ещё один чёрный ящик с причудливыми формами. Гораздо более интересно, будет ли обратная совместимость с PlayStation 4? Или снова придётся отправлять все ранее купленные игры на полку и покупать их заново в виде ремастеров? Узнаем через год-два.



В фанатских мечтах PlayStation 5 сейчас выглядит так

Да и вообще, серьёзной революции в «железе» ждать от E3 2018 не стоит. Одной из последних сумела удивить мир Nintendo, представив гибридную консоль Nintendo Switch. Эта штуковина не про терафлопсы, она про некий принципиально новый подход, к которому давно шли игроделы, да так и не смогли продумать формат. А Nintendo смогли. Но даже Nintendo Switch впервые «засветилась» не на E3. А к наступлению E3 2017 она уже вовсю продавалась! Так что новую Switch тоже ждать не стоит, ни от Nintendo, ни от кого-то другого.

Также мы не ждём, что EA покается и откажется от печально известных лутбоксов, или что Ubisoft перестанут превращать свои игры (за редким приятным исключением) в донатные («заплати-чтобы-выиграть или пройди уровень 1000 раз») гриндилки. Или что Bethesda перестанет перевыпускать Skyrim (его, ведь, ещё нет на мобильниках, смарт-часах и микроволновках!). В общем, все компании останутся собой, а нам лишь придётся принимать их такими, какие они есть, скромно ожидая новой порции годных игр.

Так что мы всё-таки ждём от E3 2018?

Подробности о Fallout 76

Конечно же, нас очень интересуют подробности о Fallout 76. Пока все ругали трейлер Battlefield 5 за зрелищность и толерантность в ущерб реализму, двухчасовая демонстрация заставки Fallout в прямом эфире вызвала бурные, но в целом положительные обсуждения о будущем новой игры. Сначала, правда, даже не было понятно — будет ли это новая игра, или нам хотят показать какой-то ремастер, а то и версию для Nintendo Switch.



Fallout 76

Кстати, да, Fallout для Switch мы тоже ждём, любой, лишь бы не «мобильный» Shelter (его тоже можно, но, чур, в качестве довеска).

Так или иначе, подробностей о Fallout 76 пока нет вообще и есть все основания надеяться, что они появятся во время сессии Bethesda на E3. Как бы не оказалось, что это какое-то ММО с выживанием… (Сохраните эту цитату).

Геймплей RAGE 2



Rage 2

Об игре, которую как-то незаслуженно забыли (если вы забыли тоже, напоминаю, что это были такие шутер-гонки-RPG в постапокалипсисе), внезапно напомнил бодренький трейлер сиквела. Хорошая причина достать из закромов оригинальную RAGE, перепройти, и удивиться, что даже сейчас и даже на консолях (PlayStation 3, Xbox 360 + Xbox One) она выглядит довольно прилично. Тем не менее, будем надеяться на новую порцию подробностей о RAGE 2. И пусть эти подробности будут в том, что игра стала «шире», локации менее линейными, главный герой более разговорчивым, а гонки более увлекательными. Ну пожалуйста…

Выход The Elder Scrolls… что-то там

Заканчивая разговор о Bethesda, хочется вспомнить про неумирающую серию The Elder Scrolls. Тут мы, как и все фанаты, безусловно ждём новую номерную часть (шестую), однако Тодд Говард, кажется, готов пойти на всё, чтобы как можно дальше её откладывать. Например, сделать ремейк (или хотя бы ремастер) Morrowind. Конечно, реальных причин в это верить пока нет, но в любом случае мы ждём либо TES VI, либо перевыпуск TES III. Ну и ладно, расскажите, куда вы ещё перевыпустите Skyrim.

Новые способы потратить наши деньги от Ubisoft

Компания Ubisoft уже порадовала нас анонсом Beyond Good And Evil 2 — продолжением приключенческой игры, которая была всё же не на столько хороша, на сколько многие помнят. Тем не менее, трейлер сиквела, да и геймплей выглядели весьма впечатляюще. В общем, мы ждём, что компания объявит дату выхода игры.

Также в сеть утекли слухи о новом Assassin’s Creed: Odyssey, действие которого будет происходить в Греции. Действительно, уж какого сеттинга до сих пор не хватало в этом сериале — так это Греции (без шуток). В том, что игру уже разрабатывают, мы не сомневаемся, но учитывая раннюю стадию этой разработки, на какие-то близкие к игровому процессу трейлеры мы не рассчитываем. В лучшем случае, нам покажут какой-то ролик, задающий общее настроение, но далёкий от того, что мы получим в итоге.



Assassin’s Creed: Odyssey

Кстати, напоминаем, Ubisoft до сих пор получает немало денег с Ghost Recon: Wildlands, For Honor и The Division. Поэтому мы точно увидим какое-то развитие либо данных проектов (как, например, новый сезон For Honor), либо, в худшем случае, сиквел, либо, в лучшем случае, какой-то новый похожий проект. Здесь «похожий» означает сетевую игру с довольно простыми пострелушками-поединками, но красивой графикой и обилием внутриигровых предметов, которые можно будет приобретать за реальные деньги. Короче, донатную гриндилку.



For Honor

Геймплей Red Dead Redemption 2



Red Dead Redemption 2

До выхода игры осталось не так уж много времени, каких-то полгода подождать, а о ней всё ещё чертовски мало известно. Хотелось бы узнать побольше подробностей об истории, и увидеть реальный геймплей «вживую». Впрочем, этого мы можем и не дождаться — это же Rockstar. Всё равно все купят, зачем париться? Не исключено, что нас ждёт очередной «кинематографичный» трейлер с посредственной графикой уровня Fallout 4.

Хоть что-то о Cyberpunk 2077



Cyberpunk 2077

С момента выхода «Ведьмак 3» прошло уже 3 года. Самое время для CD Project, выпустить что-то новое — например, Cyberpunk 2077, который все ждут. Сможем ли мы увидеть хотя бы трейлер? Хотелось бы надеяться. Конечно, студия может расслабиться и выпустить для нас ещё пару DLC к «Ведьмаку», и мы не то, чтобы сильно против, но… Всё же, давайте нам уже новую игру, мы заждались уже.

Эксклюзивы от Microsoft

Почти никто не сомневается, что Microsoft покажет Halo 6. Давно пора — три года прошло с момента выхода Halo 5, а одну из самых успешных игровых серий в мире забывать точно не стоит. Но мы надеемся и на Forza Horizon 4 — всё же, с аркадными гонками сейчас явные проблемы, а серия Horizon ещё с первой части держит марку и даёт прикурить немногочисленным конкурентам.



Sea of Thieves

Также хочется ещё каких-нибудь анонсов для Sea Of Thieves — новые режимы, квесты и всё такое, а то Мегалодона мы уже успели замочить. Ну а главное — когда там уже Ori And The Will Of Wisps выйдет? Мы ждали его ещё в 2017 году, а воз и ныне там. В конце-концов, не так часто компания, название которой не начинается на «N» и не заканчивается на «intendo» выпускает идеальный платформер.

А вот в анонсе Gears Of War 5 мы сильно сомневаемся. Рановато.

Полимеры от EA



Battlefield V

Ладно, трейлер Battlefield V пережили не многие, но кто выжил — уже начинает адаптироваться. В целом, кто его знает, какой получится игра. Battlefield 1 тоже был не очень-то похож на предыдущие Battlefield, а уровень одиночной кампании из BF: BadCompany и BadCompany 2 до сих пор оказался для сценаристов из DICE недостижимым. Лишь бы не вышло что-то наподобие Hardline — вот это точно был бы провал. Надеемся, презентация на E3 развеет все сомнения.

Что касается грядущей игры Anthem, то от этой помеси Mass Effect: Andromeda и Crysis мы и так ничего особо не ждём, да и проект раньше 2019 года не выйдет.

Треш от Devolver Digital

С нетерпением ждём презентации Devolver Digital. В прошлый раз они немало развлекли публику, опубликовав ролик (естественно, записанный заранее), напичканный отборным трешем и стёбом над всеми современными болезнями игровой индустрии: от раннего доступа до лутбоксов и DLC. В этот раз хотелось бы помимо сногсшибательного юмора узнать что-то и об играх. А то ведь критиковать может каждый, а ты «сперва добейся». Например, как там Serious Sam 4 поживает?



Serious Sam 4

Шоу от Sony

The Last Of Us 2 и Days Gone не выйдут в 2018 году — это уже точно, а про нового Spider Man известно достаточно много, включая дату выхода — 7 сентября этого года. Так что, презентация Sony грозится быть довольно скучной, разве что, вся надежда на шоу — уж это Sony (в отличие, скажем, от Nintendo) делать умеют.

Тем не менее, по играм мы ничего особо нового не ждём. Ну парочка VR-поделок, чтобы доказать, что VR ещё не умер (главное вместо этого случайно не доказать обратное), может какие-то ещё «маленькие» и обречённые на забвение проекты вроде Knack (хоть бы не Knack 3! только не это!). Впрочем, кто знает, быть может мы увидим наконец геймплей Death Stranding, или хотя бы узнаем — про что вообще игра? Да ну, бред какой-то, дайте нам ещё многозначительных туманных трейлеров, подписанных именем «Hideo Kojima»!

Игры от Nintendo



Metroid Prime 4

Честно говоря, сложно вспомнить какое-то удачное с точки зрения зрелища и постановки выступление Nintendo на E3. Однако, уж что-что, а игры они делают отменные (не все, конечно, а то было бы неинтересно). Так что, во-первых, мы ждём подробностей про Metroid Prime 4, Bayonetta 3 и новых Покемонов, точно уверены в геймплейном трейлере Smash Bros., искренне надеемся на анонс Super Mario Maker для Switch (надежда умирает последней), ну и ожидаем сторонние проекты — например, Fortnite. По слухам, игру уже вовсю портируют.

Хотя, PUBG тоже бы не помешал — раз уж и его на мобильниках запустили. Не то, чтобы играть в PUBG на Switch прям так уж хочется, просто этой консоли не помешает побольше сторонних и, желательно, популярных проектов. А то даже ремастер Dark Souls отложили, одна Bethesda за всех отдувается.

Ах да, хорошо бы Nintendo огласили, наконец, весь список портов и ремастеров с Wii U на Switch и со старых консолей на 3DS. Сколько можно по одному порту в два месяца анонсировать?

Остальное

О том, что будет новая Call Of Duty, которая после Black Ops IV? Если честно, нам даже неинтересно. Вот Devil May Cry 5 — интересно, но покажут ли что-то кроме трейлера? Вряд ли. Shadow Of The Tomb Rider — уже не временный эксклюзив, и то хорошо.

Ах, да. И наконец — больше Королевских битв богу Королевских битв!