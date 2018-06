Итоги E3 2018: изучаем главные игры года и выбираем, в какие из них стоит играть

Крупнейшая игровая выставка года закончилась, а значит, пора подводить итоги. Мы расскажем о лучших играх E3 2018, предостережём вас от покупки худших из них и порадуемся неожиданным анонсам игр, на выход которых вы уже и не надеялись.

Основные презентации крупных компаний на E3 2018 уже закончились — можно подводить итоги. Во многом наши прогнозы оправдались, и в чём-то мы даже рады были оказаться не правыми — например, что объявили игру, на которую мы и не надеялись.

Конечно, E3 — это не какой-то конкурс, но зрители всё равно определяют для себя: кто же на этой выставке развлечений лучше всех развлёк публику и будет развлекать в ближайшее время отличными играми. Мы тоже составим некое подобие рейтинга и поговорим о крупнейших презентациях E3 2018, ранжируя их от самых провальных до самых крутых.

Провалы E3 2018

Если бы молодые люди 10-15 лет в-принципе задумывались о качестве того, что потребляют с экрана, им стало бы совершенно не понятно, почему такой издатель, как EA, вообще имеет хоть какой-то вес в индустрии видеоигр. Период его расцвета пришёлся на конец 90-х, начало 2000-х, и закончился где-то во втором десятилетии миллениума. Уже несколько E3 подряд у EA буквально худшая презентация и сложно даже представить, что должна сделать другая компания, чтобы их в этом «переиграть».

При этом, мы вполне допускаем, что Battlefield V будет нормальной, даже хорошей игрой. Возможно, и Anthem, так похожая на Lost Planet и со звуками из Mass Effect: Andromeda (вы слышали этот джетпак? они даже поленились переделать звуки!) окажется внезапно вполне играбельной (на большее мы бы не рассчитывали).



Anthem

Однако с пафосом демонстрировать мобильную игру целых 15 минут? Причём, типичную такую «а-ля стратегию» в духе… да почти любой мобильной игры? Причём, насилующую доброе имя Command&Conquer, хотя очевидно ничего общего с ней не имеющую?

Мы уверены, что сцену EA не закидали тухлыми помидорами только потому, что зрители не догадались эти самые помидоры с собой принести. Надеемся, в следующем году ситуация исправится если только охранников специально не обучат эти помидоры отбирать.

Ubisoft — далее у нас по списку издатель, превративший одну из самых перспективных и оригинальных игровых серий про таинственных и благородных убийц (Assassin’s Creed) в ежегодный конвеер-«пройди это задание ещё 1000 раз». Новый Assassin’s Creed: Odyssey не только как две капли воды похож на прошлогодний AC: Origins, но и совершенно непохож на первые игры серии. Скорее, это очередная гриндилка (монотонное зарабатывание опыта и ресурсов просто ради самого процесса) в духе последних игр Ubisoft, только без мультиплеера. Division? Ghost Recon: Wildlands? Да какая разница — просто выбирай декорации, которые больше нравятся.

Нет, мы не думаем, что игра получится плохой. Это-то и печально — она будет «неплохой». Достаточно неплохой, чтобы люди купили, и чтобы издатель продолжил издавать то же самое, но в новой обёртке. И достаточно неплохой, чтобы в очередной раз срубить кассу.

Хотя, куда идёт эта «касса», тоже нас волнует. К примеру, в анонсе Beyond Good And Evil 2 (где нам ничего принципиально нового, по сравнению с прошлым годом, не показали) упомянули, что собирают сообщество игроков, которые согласны создавать графический и музыкальный контент для игры. Что это вообще значит? «Денег нет, но вы держитесь»? Но постойте, деньги у Ubisoft точно есть! Так куда идут эти деньги? Почему не на разработчиков, дизайнеров и музыкантов, которые трудились бы над самой игрой?

Но на самом деле ужасной презентацию Ubisoft сделали два момента. Первый — то, что практически вся презентация (кроме AC: Odyssey) состояла просто из красивых трейлеров. Да, мы поняли, в Ubisoft умеют делать трейлеры. Настолько круто умеют, что выглядит это интереснее большинства фильмов. Но игровой процесс-то где? У Microsoft, Sony все (почти) красивые трейлеры плавно переходили в демонстрацию живого геймплея. А тут, получается, даже те же Microsoft показали игрового процесса The Division 2 больше, чем Ubisoft, издатель игры.



The Division 2

И вообще, что принципиально нового-то будет в The Division 2? Разнообразие? Не сказали. Игровые персонажи-гопники перестанут спокойно переживать десяток выстрелов в голову? Тоже не сказали.

Второй момент (даже несколько моментов) — чисто технические вещи. Во-первых, на презентации постоянно у кого-то были проблемы с микрофоном. Ладно, это можно простить. Но вот то, что всех стримеров, которые вели собственную трансляцию презентацию со своим переводом и комментариями на время «забанили» на YouTube… Это уже ни в какие ворота. Ну как забанили… Отключили возможность проводить прямые трансляции. Для стримеров это аналогично блокировке. Правда, на момент написания этого текста все проблемы уладили, а Ubisoft клянутся, что это они не специально. Но, как в известном анекдоте — осадочек остался.



Just Cause 4

И последним пунктом в «провалах» у нас Square Enix. Нет, вообще ребята показали в целом интересные проекты, а фанаты Kingdom Hearts (много вас, кстати?) и вовсе должны быть в восторге. Однако в сухом остатке это тоже что-то в духе Ubisoft: просто трейлеры. Причём, даже не особо красивые. Спасибо хоть за Just Cause 4, даже при том, что Square Enix не рассказали, что же там будет принципиально нового.

Тянули-тянули, но немного не дотянули

Nintendo, Sony и Bethesda — вот эти ребята. У всех трёх было много хорошего, но чего-то не хватало. У Sony, к примеру, явно ощущается недостаток новых. Все эти анонсы мы уже видели, многие игры по нескольку лет в разработке и, честно говоря, мы как-то уже и сомневаемся — они точно выйдут? А когда?



Ghost Of Tsushima

Впрочем, новая порция информации о Ghost Of Tsushima порадовала. Эта историческая игра рассказывает о приключениях самурая Дзина во времена вторжения Монголии в Японию (1274 год). Игрушка выглядит красиво, боёвка — именно то, что ждёшь от игры про самурая (вместо дикого слэшера-«кнопкоубивателя» — обмен редкими, но точными ударами), вот только дата выхода неизвестна.

The Last Of Us Part 2 наконец показала свой геймплей — и он нам даже понравился. Чем-то напоминает Shadow Of The Tomb Raider, только лучше. Но снова без подробностей — когда.



The Last Of Us Part 2

Death Stranding (проект Кодзимы) — всё-таки игровой процесс нам показали, однако он оставил ещё больше вопросов, чем дал ответов. Пожалуй, до выхода игры или хоть какой-то новой информации лучше даже не пытаться строить догадки.



Death Stranding

А вот нового Человека-Паука мы ждём уже 7 сентября. На презентации показали немало геймплея, ну и игра должна уже быть почти готова.

Nintendo… начало с трейлером «18+» удивило. Мы несколько раз проверили — точно ли мы смотрим именно презентацию Nintendo. Но и правда — игры про мехов (Daemon X Machina в нашем случае), кажется, никогда не перестанут впечатлять. Во всяком случае, трейлерами. А вот в остальном было мало, очень мало. Новая Mario Party — интересно (игр для вечеринок на Switch пока явно недостаточно — упущение для Nintendo), как и новая часть тактической стратегии Fire Emblem с графикой Fire Emblem Warriors, но от презентации на E3 мы ждали большего. Впрочем, с подробностями о файтинге Smash Bros. явно перегнули — игру мы ждём, но о ней рассказывали слишком долго, целых 25 минут, представляя каждого персонажа.

А главное — много игр, которые были объявлены ранее, но о которых Nintendo вообще ничего не рассказала. Metroid Prime 4, Bayonetta 3, Shin Megami Tensei V — ничего нового про эти игры мы не услышали.

Bethesda — мы определённо рады, что после стольких лет ожиданий анонс новой части знаменитой серии эпических ролевых игр The Elder Scrolls VI всё-таки состоялся. Однако будем откровенны — нам ведь толком ничего не показали. Просто ничего не значащая панорама, ну и надпись. До выхода игры, может быть, ещё года три, если не все пять. Радость со слезами на глазах, в общем.



TES - Legends

Зато карточная TES: Legends (1-в-1 Hearthstone от Blizzard) и грядущая мобильная TES: Blades позволяют скоротать ожидание. Не подумайте — мы не стали вдруг резко любить мобильные игры. Просто Bethesda обещала (не прямым текстом, но косвенно) выпустить их и на Nintendo Switch, да и на остальных консолях. Вдобавок к Fallout Shelter это пока всё, что анонсировано для консоли Nintendo. Не считая Wolfenstein II, который тоже скоро должен там появиться.

А вот объявленное на презентации ответвление Wolfenstein: Youngblood нас не впечатлило.



Wolfenstein - Youngblood

Другое дело — продолжение DOOM, который… да, «ад на Земле», как и должно быть! Это здорово.

Кадры геймплея RAGE 2 тоже впечатляют — кстати, делает эту игру Avalanche Studios, которая знаменита серией Just Cause. Эти же ребята делали Mad Max, в общем, рука на хаос в открытом мире у них набита.



RAGE 2

Ну а что касается Devolver Digital — то, с одной стороны, они молодцы, что решили продолжать свой «треш» в виде некого сериала, а также что сняли неплохую пародию на оригинального Робокопа. Но вот продемонстрированных игр было крайне мало. И да, стебаться на Nintendo Switch при этом выпуская игры для Nintendo Switch… ну как-то непоследовательно, что ли.



SCUM

Лютый «вин»

Внезапно для всех, эту E3 2018 определённо «выиграла»… Microsoft! Да, за счёт разных хитростей. Да, у них тоже было немало «воды» на сцене. Но давайте просто признаемся — именно они показали больше всего новых игр, в которые реально хочется поиграть и которые не вызывают с первых же кадров дикого скепсиса. И не важно — эксклюзивные эти игры или нет. Просто они были первыми — и точка.

К примеру, Cyberpunk 2077 — сколько мы уже ждём эту игру от создателей «Ведьмака 3»? И вот нам хоть какие-то подробности. Да, мало, но уже хоть что-то! И Microsoft показали нам этот трейлер, а больше никто и не показал. Даже Sony, хотя на PlayStation 4 игра тоже должна выйти.

Однако и что касается эксклюзивов Microsoft — мы тоже остались довольны. Казалось бы — можно ли сделать аркадную гонку Forza Horizon ещё лучше? Но они сделали!



Forza Horizon 4

Ладно-ладно, в игру мы ещё не играли, но всё показанное в геймплейном трейлере нам очень понравилось: и смена времени года (а где ещё мы такое могли видеть, а?!) и присутствие реальных онлайн-игроков на трассе (наконец-то идеи Test Drive Unlimited находят своё воплощение в других играх), ну и 60 FPS на Xbox One X. Ну наконец-то! Ещё во время выпуска DLC к Forza Horizon 3 мы ждали нормальную частоту кадров хотя бы на самой мощной в мире консоли. И не получили его. И разработчиков ничуть не смущало, что игроки с Xbox One могут на одной карте гонять с ПК-игроками, у которых хоть 120, хоть 144 FPS доступны.

Новую часть шутера от третьего лица, Gears Of War 5 (теперь — просто Gears 5) мы вообще не ждали. Поэтому тут Microsoft вообще многократно превзошли наши ожидания, показав и весьма интригующий трейлер новой номерной части, полный драмы и крутой графики, а также предложили поиграть в пошаговую стратегию в духе X-COM под названием Gear Tactics. Ну да, и в мобильную Gears Pop — хорошо хоть её полчаса не демонстрировали.

А вот с Halo получилась как-то непонятно. Объявление Halo: Infinite прошло в «лучших» традициях Ubisoft — один только красивый многозначительный трейлер. Что это будет? Ну, наверное, всё же очередная «полноценная» Halo — то есть, эпичный шутер от первого лица, а не стратегия и не VR-заглушка — во всяком случае, нам обещали возвращение Мастера Чифа, главного героя почти всех основных Halo.



Помните? Они вернулись!

Но больше всего зрителям запомнился тизер новых… Battletoads! Если вы никогда не играли в старые восьмибитные и 16-битные приставки, то вам, наверное, и не понять всей глубины ситуации. Кто бы мог подумать, что один из самых сложных (а по совместительству — самых задорных) бит-эм-апов получит новую часть в наше-то время. Впрочем, у Microsoft уже есть весьма хардкорный платформенный шутер Cuphead, для которого, кстати, анонсировали DLC с новым островом и новым персонажем, и не менее жёсткая Ori And The Blind Forest, продолжение которой, Ori And The Will Of Wisps, выйдет аж в 2019 году.

Итого

В целом, это была неплохая E3. Может, не такая яркая, как предыдущая, но всё равно неплохая. Жаль, что Ubisoft продолжает двигаться не в том направлении и жаль, что Sony в этот раз не порадовали новинками, а у Nintendo их было слишком мало. Большинство анонсов игр если и имеют дату, то это 2019 год, а на 2018-й у нас не так уж много крупных игр — примерно по одной на месяц, даже если играть во всё подряд: Forza Horizon 4, Spider Man, Fallout 76, The Crew 2, Assassin’s Creed: Odyssey, Starlink, Just Cause 4, Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party.

