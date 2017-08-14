3 игры по «Игре престолов»

Популярная книжная сага «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина породила не только любимый многими сериал «Игра престолов», но и несколько игр. Рассказываем о трёх существующих и одной ожидаемой.

Game of Thrones: Genesis (2011)

Масштабная стратегия Game of Thrones: Genesis стала первым игровым блином «Игры престолов» — увы, комом. В основе геймплея лежит захват замков и городов, а основной целью является Железный Трон. Для её достижения нужно накопить «Престиж», играя за ту или иную сторону. Всего в Genesis четыре направления развития: дипломатия, война, экономика и хитрость. Стороны отличаются друг от дурга уникальными фишками. Например, дом Старков может похвастаться лютоволками, а у дома Баратеонов — хорошие лучники.

К сожалению, уровень исполнения оказался низким, игра получила разгромные отзывы в прессе и была благополучна забыта как геймерами, так и фанатами первоисточника.

Game of Thrones (2012)

Ролевая игра, вышедшая в 2012 году на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360, рассказывает о малозначительных в масштабе Вестероса персонажах и их приключениях, которые происходят во время первой книги. Неоднозначный проект с хорошим сюжетом и интересными героями, но слабой даже по меркам 2012 года графикой и отвратительным топорным исполнением.

По ощущениям, это бюджетная игра, собранная на коленке, но, тем не менее, она способна вызвать интерес у поклонников книги и сериала.

Game of Thrones (2014)

В 2014 году за дело берется знающая толк в хороших историях команда Telltale Games, прославившаяся своими визуальными комикс-новеллами с элементами геймплея (и никак иначе) и необходимостью постоянно делать выбор. Это лучшее на сегодня игровое воплощение «Игры Престолов» с фирменной атмосферой и персонажами в духе первоисточника.

Разумеется, шестью эпизодами всё не ограничится. В разработке находится второй сезон.

Гипотетическая Game of Thrones от Bethesda

Слухи о том, что Bethesda создает масштабную ролевую игру в духе Skyrim'а во вселенной «Игры престолов», будорожат сознание поклонников произведения Мартина и простых геймеров уже не первый год. К сожалению, ожидаемого на E3 2017 анонса так и не случилось. Молчание может означать, что игра вовсе не находится в разработке или (в это верить куда приятнее) что её время попросту еще не пришло.

Также упомянем:

Game of Thrones Ascent (веб-стратегия, также доступная на смартфонах);

Настольный вариант, появившийся в 2003 году, затем получивший дополнение в 2004 и второе издание в 2011;

Карточная игра A Game of Thrones: The Card Game для двух игроков.