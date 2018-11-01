Как минимальные настройки графики помогут вам в играх

Пока Nvidia пытается продавать новейшие видеокарты за 100 000 рублей с функциями, которые пока не поддерживаются ни одной игрой, мы бы хотели поговорить об обратной стороне графики. В это сложно поверить, но играть на минимальных настройках иногда даже очень полезно.

Выше FPS

Золотое правило онлайн-игр (в особенности, шутеров) — FPS много не бывает. Для кого выпускают все эти мониторы с развёрткой 144 Гц? Для геймеров, конечно же! Однако далеко не каждая видеокарта потянет 144 Гц на ультра-настройках даже в разрешении Full-HD.

Золотое правило: ниже настройки — выше FPS (и больше фрагов по итогам матча)

От фреймрейта, к слову, в играх зависит почти всё. Дело не только в том, чтобы увидеть противника как можно раньше, даже когда речь о миллисекундах, дело ещё и в том, чтобы игра среагировала на ввод (нажатие клавиши, движение мышки) как можно быстрее. Задержка ввода (инпут-лаг) во многих играх напрямую связана с фреймрейтом — и чем выше частота кадров, тем ниже инпут-лаг.

Ну а про то, что минимальные настройки позволяют играть даже на слабом и старом «железе», наверное, и упоминать не стоит — это и так достаточно очевидно.

Лучше видимость

Опытные игроки в PUBG практикуют нарочное понижение детализации картинки не только ради прироста FPS, что в PUBG, кстати, особенно важно — уж очень плохая оптимизация у игры даже сейчас. Тем не менее, есть и ещё одна причина — видимость врага. При слабой детализации серьёзно снижается плотность различной растительности — в первую очередь, травы. При этом, игра продолжает честно рисовать модели врагов, на любом расстоянии.

Получается практически читерство — можно самому залечь в траве, включить низкую детализацию, и видеть всех вокруг, тогда как они, играя на более высоких настройках, вряд ли заметят стрелка.



Низкая детализация в PUBG не только повышает FPS, но и способствует лучшей видимости врагов

Кстати, в Counter Strike 1.1-1.6 была и ещё такая особенность: при значительном понижении разрешения было гораздо проще попасть в голову противнику, да и сами модели игроков чаще «просвечивали» сквозь стены. Учитывая, что для знаменитой «слонобойки» (снайперская винтовка AWP) стены не были помехой, минимальные настройки значительно упрощали игру.



На низком разрешении на карте cs_mansion часто видно части тел врагов сквозь стену

Но есть и другой момент. Вы заметили, что почти любая современная игра, особенно с видом от третьего лица, имеет некий аналог «режима детектива» из Batman Arkham? То же «ведьмачье чутьё» из «Ведьмак 3» — по сути, вариант «режима детектива», хотя именно в случае этой игры такой режим даже имеет своё оправдание. Но вот что, например, странно - в Red Dead Redemption 2, которую расхвалили за её реалистичность, также есть подобное, хотя её герой — вполне обычный человек, а не мутант.

В одной из первых миссий в игре нам нужно выслеживать большого медведя, ориентируясь на различные следы. Вообще, следы от лап даже реально прорисованы в текстурах, вот только увидеть их в режиме от третьего лица практически невозможно, да и от первого — тоже не так-то просто. При этом, в реальной жизни человек может ориентироваться гораздо лучше, но видеоигра накладывает свои ограничения на восприятие окружающего мира.

Крутая графика — это хорошо, но охотиться она скорее мешает, приходится включать «режим детектива»

И вот тут есть неочевидный момент — медвежьи следы в игре тяжело заметить именно потому, насколько детализировано всё остальное. Будь в RDR2 графика попроще, скажем, как в Zelda: Breath Of The Wild, и режим детектива был бы не нужен. Возможно именно поэтому до сих пор не умирают игры с графикой low-poly, cel-shading и т.п.



«Мультяшная» графика помогает лучше ориентироваться в Firewatch

Взять ту же Firewatch, которая заставляет игрока первую часть игры ориентироваться с помощью компаса и не интерактивной карты — с максимально реалистичной графикой это было бы сложнее, чем с той, что есть у игры.

Меньше расход энергии

В нашей стране думать о расходе энергии как-то не принято, кроме тех случаев, когда вы пользуетесь портативной или переносной техникой (те же ноутбуки). Тем не менее, минимальные настройки графики помогут не только в конце месяца заплатить меньше по счётчику, но и сделают компьютер тише и прохладнее. Полезно жарким летом и когда дома все спят.





В некоторых случаях даже возможно запускать игры на встроенной в процессор видеокарте. Если вдруг ваша основная видеокарта сломалась и вы ждёте замену, это может стать временным решением проблемы.

Ничто не отвлекает от игры

Как ни прискорбно, для многих игроков «хорошая игра» равно «хорошая графика» — и наоборот. Причём, к сожалению, это касается не только рядовых игроков, но и некоторых игровых журналистов. Сложно поставить низкую или среднюю оценку каким-нибудь проходным проектам (не плохим играм, а «ничего особенного») вроде Horizon: Zero Dawn или Assassin’s Creed: Origins, если в них такая крутая графика. Сомневаетесь? А попробуйте-ка найти где-нибудь в крупных российских игровых СМИ плохую оценку (6/10 или ниже) игре с действительно хорошей и навороченной графикой.



Ну как такой игре поставишь низкую оценку?

Да, можно сказать, что раз уж авторы игры попотели над графикой, то и в остальном в грязь лицом не ударили, однако мы всё же предлагаем проверить это вот таким простым тестом. Поставьте в настройках графику на минимум, и поиграйте. Будет ли игра цеплять? Если всё ещё да — то это, безусловно, хорошая игра. Если нет — то, увы, графика в ней — лишь пыль в глаза. К сожалению, на консолях этот тест провести не удастся, но на ПК — запросто.

Можно вспомнить какие-нибудь старенькие Doom или Duke Nukem 3D (1993 и 1996 годы соответственно). Эти игры великолепно играются и сейчас, даже без всяких текстур-паков. Наконец-то это поняли разработчики — даже вышедший в 2016 году юбилейный Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour не имел какой-то принципиально новой графики, при том, что в сборнике был совершенно новый эпизод. Оказалось, что старина Дюк прекрасно играется даже с картинкой 1996 года! Ну чуть-чуть улучшенной, разве что.



Новый эпизод для Duke Nukem 3D. Разве плохо смотрится?

А вот в Halo: Combat Evolved 2001 года сегодня сложно играть, если ты не ярый фанат серии. Даже если взять версию из состава Halo: The Master Chief Collection. Увы, но кроме цеплявшей в своё время графики и необычного для 2001 года (это важная оговорка) поведения врагов в игре больше ничего нет. Впрочем, и с визуальной точки зрения Halo 1 состарилась гораздо хуже упомянутых выше Doom и Duke Nukem 3D.



Сегодня в первую часть Halo интересно играть, разве что, фанатам

В начале статьи мы уже писали, что многие онлайн-игроки охотно откажутся от ультра-графики ради повышения FPS насколько это возможно, но дело не только в самих игроках — разработчики прекрасно понимают, что производительность во многих случаях важнее. Поэтому те же консольные игры не стесняются иметь динамическое разрешение, чтобы сохранить 60 FPS. На прошлом поколении консолей многие шутеры работали в 30 FPS, да ещё и с просадками, но в последнее время всё изменилось.



Paladins на Nintendo Switch — достаточное качество графики

Или взять такие сетевые шутеры, как Overwatch, Paladins, Fortnite. Они имеют довольно простую (хотя и симпатичную) графику — в том числе, чтобы игра «летала» и на старом «железе». К примеру, Paladins выдают честные 60 FPS даже на Nintendo Switch. Согласитесь, в пылу битвы не очень-то и важно, насколько хорошо проработаны капли пота у противников.