В сеть утекли характеристики Oppo R11 и R11 Plus

Смартфон Oppo R11 официально представят 10 июня. Тогда же ожидается премьера и Oppo R11 Plus. Однако уже сегодня в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter'а) появились изображения постеров с техническими параметрами гаджетов, а также картинка, показывающая устройства в трех различных расцветках.

Oppo 11 и Oppo R11 Plus базируются на чипе Snapdragon 660, оба получат двойную основную камеру на 20 Мп + 16 Мп, фронтальную камеру с разрешением 20 Мп. Внутренней памяти в них 64 ГБ. Оба гаджета работают от Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой Color OS 3.1.

Oppo R11 получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей и 4 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор небольшой — на 3000 мАч.

У Oppo R11 Plus экран уже 6-дюймовый с разрешением 1920 х 1080, оперативной памяти 6 ГБ, а аккумулятор имеет емкость 4000 мАч.

Смартфоны представлены в расцветках Rose Gold, Black и Silver.