Samsung Galaxy C10 показался на рендерах и видео

Ресурс PriceBaba опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy C10, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

Напомним, Galaxy C10 (модельный номер SM-C9100) и Galaxy C10 Plus (модельный номер SM-C9150/SM-C9158) могут стать первыми смартфонами Samsung с двойной камерой.

Рендеры показывают смартфон в металлическом корпусе с двойной основной камерой и двойной вспышкой. Толщина устройства составляют 7,68 мм. Все размеры — 152,5 х 74,8 х 7,68 мм.



Судя по всему, диагональ составляет 5,5 дюйма, сканер отпечатков пальцев расположен спереди. Также можно отметить порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, на боковой грани имеется аппаратная кнопка для запуска голосового помощника Bixby.

Источник
PriceBaba
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy C10

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