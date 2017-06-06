Amazon готовит линейку смартфонов Ice

Компания Amazon выпустила свой первый и пока единственный смартфон в июле 2014 года, но запущенный с большой помпой Fire Phone оказался провальным. Судя по всему, Amazon готовится вернуться на рынок смартфонов с серией под кодовым названием Ice. Об этом сообщил профильный ресурс Gadgets360 со ссылкой на два осведомленных источника.



Amazon Fire Phone

Новые смартфоны Amazon получат свежую версию операционной системы Android с пакетом сервисов Google, таких как Gmail и Google Play. Наличие Google Mobile Services на устройстве представляет собой кардинальную смену стратегии для Amazon, которая на данный момент предлагает ряд Android-планшетов без установленных приложений Google на них.

Дебют как минимум одного смартфона ожидается в Индии в 2017 году. Кроме того, один из тестируемых смартфонов имеет дисплей с диагональю между 6:2 и 5,5 дюйма. Другие характеристики включают 13-мегапиксельную основную камеру, сканер отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, операционную систему Android 7.1.1 Nougat и голосовой помощник Google Assistant. Цена ожидается в размере 6000 индийских рупий, то есть порядка 93 долларов США.

По словам источника, видевшего смартфон, на нем не установлен фирменный голосовой помощник Alexa, который Amazon использует в своих смарт-колонках Echo. Впрочем ПО на нем еще дорабатывается и к моменту релиза Alexa может появиться.