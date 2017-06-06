Amazon готовит линейку смартфонов Ice

Компания Amazon выпустила свой первый и пока единственный смартфон в июле 2014 года, но запущенный с большой помпой Fire Phone оказался провальным. Судя по всему, Amazon готовится вернуться на рынок смартфонов с серией под кодовым названием Ice. Об этом сообщил профильный ресурс Gadgets360 со ссылкой на два осведомленных источника.

Amazon Fire Phone
Amazon Fire Phone

Новые смартфоны Amazon получат свежую версию операционной системы Android с пакетом сервисов Google, таких как Gmail и Google Play. Наличие Google Mobile Services на устройстве представляет собой кардинальную смену стратегии для Amazon, которая на данный момент предлагает ряд Android-планшетов без установленных приложений Google на них.

Дебют как минимум одного смартфона ожидается в Индии в 2017 году. Кроме того, один из тестируемых смартфонов имеет дисплей с диагональю между 6:2 и 5,5 дюйма. Другие характеристики включают 13-мегапиксельную основную камеру, сканер отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, операционную систему Android 7.1.1 Nougat и голосовой помощник Google Assistant. Цена ожидается в размере 6000 индийских рупий, то есть порядка 93 долларов США.

По словам источника, видевшего смартфон, на нем не установлен фирменный голосовой помощник Alexa, который Amazon использует в своих смарт-колонках Echo. Впрочем ПО на нем еще дорабатывается и к моменту релиза Alexa может появиться.

Источник
Gadgets360
Теги
смартфон ANDROID AMAZON Amazon Fire Phone

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