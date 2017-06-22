В сети появились фотографии золотого Elephone S8

Смартфон Elephone S8 должен появиться в продаже совсем скоро, до конца текущего месяца. Сегодня в сети появились изображения модели в золотой расцветке (вдобавок к черной и синей). Elephone S8 Gold Edition выглядит весьма стильно:


По последним данным, новинка оснащается безрамочным 6-дюймовым 2K-дисплеем, чипом MediaTek Helio X20, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Основная камера у Elephone S8 21-мегапиксельная, фронтальная 8-мегапиксельная.


Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Elephone S8

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