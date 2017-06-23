Wileyfox Swift второго поколения начали обновляться до Android 7.1.2 Nougat

Бренд Wileyfox, созданный при активном содействии Fly, сообщил о начале распространения обновления прошивки на базе Android 7.1.2 Nougat без Cyanogen OS для смартфонов Wileyfox Swift второго поколения — Wileyfox Swift 2, Swift 2 Plus, Swift 2 X. Помимо свежей версии Android, апдейт приносит обновление безопасности Google, улучшенный перевод и обновленный пакет GMS-приложений.


Также разработчики отметили, что с 25 июня 2017 года прекращается рассылка обновлений «по воздуху» (FOTA) для устройств Wileyfox со старой версией операционной системы (Cyanogen OS).

Напомним, компания Cyanogen прекратила с 31 декабря 2016 года поддержку коммерческой операционной системы Cyanogen OS. Поскольку все смартфоны Wileyfox работали именно на ней, пользователи не могли не встревожиться, но Wileyfox пообещал выпустить обновления до свежей версии ОС Android 7 Nougat уже без Cyanogen OS. Как отмечают разработчики, ПО переписано с нуля и "максимально" сохранило инструменты для настройки возможностей и внешнего вида оболочки.

Источник
Wileyfox
Теги
смартфон ANDROID Wileyfox Wileyfox Swift

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