Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus засветились в подробностях

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus, которые пока не были представлены официально. Как ожидается, они дебютируют 26 июля 2017 года, а теперь стало известно, что продажи стартуют 4 августа.





Смартфон Meizu Pro 7 станет флагманом компании на 2017 год, а Meizu Pro 7 Plus сможет похвастаться более крупным дисплеем. По данным источника, цена на базовую модель Meizu Pro 7 составит около 409 долларов США, а более продвинутую — 484 доллара. Meizu Pro 7 Plus обойдется в 484 и 555 долларов США, соответственно.





Meizu Pro 7 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, а не 5,2-дюймовым, как ожидалось ранее. Подтвердились прежние утечки о процессоре MeidaTek Helio X30 и двойной камере на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Также смартфон получит фронтальную камеру на 16 Мп, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. Изюминкой станет небольшой вспомогательный дисплей на базе e-ink на задней стороне смартфона.