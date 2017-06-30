Oppo R11 Plus с двойной камерой поступил в продажу

Как и было обещано, компания Oppo начала продажи смартфона Oppo R11 Plus. Для начала он появился в Китае в трех цветовых вариантах — золотистом, розовом и черном, по цене порядка 545 долларов США.


Смартфон оснащается основной двойной камерой с модулями на 20 Мп и 16 Мп, обеспечивающей 2-кратный оптический зум и портретный режим с размытием фона как в iPhone 7 Plus. Фронтальная камера тоже непроста — ее разрешение составляет 20 Мп.


Oppo R11 Plus заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке и оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS.

Источник
JD
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R11 Plus

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