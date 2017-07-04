Долгоиграющий ASUS ZenFone 4 Max с двойной камерой рассекречен в России

Компания ASUS вскоре выпустит смартфон ZenFone 4 Max (модельный номер ZC554KL) в продажу в России. Информация об этом смартфоне уже появилась на российском сайте производителя и у некоторых онлайн-ритейлеров. Например, в онлайн-магазине МегаФона он доступен для предварительного заказа по цене 13 990 рублей.





Смартфон ASUS ZenFone 4 Max оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой на 13 Мп. В качестве аппаратной основы указаны два опциональных процессора — восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430 и четырехъядерный Snapdragon 425, а также до 4 ГБ оперативной и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 5000 мАч, обещая до 22 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Поддерживаются две SIM-карт, для карт памяти предусмотрен отдельный третий слот, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZenUI.