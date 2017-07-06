Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о выпуске Nokia 3310 в титановом корпусе с золотыми портретами Путина и Трампа. Релиз приурочен к встрече Владимира Путина и Дональда Трама на саммите G20, которая состоится в Гамбурге 7 июля.


Модель получила название Caviar Nokia 3310 Putin-Trump Summit. Корпус выполнен из закаленного титана марки ВТ-23 с узором под дамасскую сталь. На задней панели расположен барельеф с профилями двух президентов с двойным золотым покрытием.

Новый гаджет от Caviar выпущен лимитированным тиражом всего из 20 экземпляров и призван стать памятным артефактом о встрече президентов России и США. Стоимость телефона составляет 149 000 рублей.

Источник
Caviar
Теги
Россия Nokia телефон фейспалм Caviar Путин Nokia 3310

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