Samsung отрицает существование мини-версии Galaxy S8

На днях в сети появились слухи о том, что компания Samsung готовит к выпуску уменьшенную версию своего флагманского смартфона — Galaxy S8 mini. Теперь пользователь под ником Mmddj_china в своем аккаунте в Twitter опубликовал сообщение, что по словам представителя Samsung, на данный момент Galaxy S8 mini не существует.


Согласно более ранней утечке, мини-флагман должен получить дисплей с диагональю 5,3 дюйма и соотношением сторон 18.5:9. Он тоже будет занимать практически всю переднюю поверхность, но верхняя и нижняя кромки будут не настолько тонкими, как у Galaxy S8 и S8+. По размеру он окажется сопоставим со стандартными современными 4,7-дюймовыми смартфонами.


Аппаратная начинка Samsung Galaxy S8 mini также окажется немного проще. В основу ляжет прошлогодний Qualcomm Snapdragon 821 вместо свежего 835, а также 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон унаследует сканер радужки глаз. Дебют Samsung Galaxy S8 mini ожидается в Южной Корее довольно скоро.

Источник
@mmddj_china
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 mini

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