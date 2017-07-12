Цифра дня: сколько смартфонов поставила на рынок Xiaomi во втором квартале 2017 года?

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смартфонов поставила на рынок Xiaomi во втором квартале 2017 года.

Компания Xiaomi опубликовала данные о втором квартале 2017-го года. В истории китайского производителя это оказались лучшие три месяца за всю историю существования. На рынок было поставлено 23,16 миллиона смартфонов, что на 70% больше, чем в первом квартале этого года.

Помимо отличных продаж в Китае, где существует развитая сеть магазином 123 Mi Home, а также смартфоны массово покупают в Интернете через JD.com, Tmall, Suning, рост замечен в Индии (+328% по сравнению с прошлым годом), где в ближайшие несколько лет планируется открыть еще около сотни фирменных магазинов.

Также Xiaomi собирается развивать свою сеть в Индонезии, России, на Украине.