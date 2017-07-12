Цифра дня: сколько смартфонов поставила на рынок Xiaomi во втором квартале 2017 года?

Цифра дня:

23 160 000

смартфонов поставила на рынок Xiaomi во втором квартале 2017 года.

Компания Xiaomi опубликовала данные о втором квартале 2017-го года. В истории китайского производителя это оказались лучшие три месяца за всю историю существования. На рынок было поставлено 23,16 миллиона смартфонов, что на 70% больше, чем в первом квартале этого года.

Помимо отличных продаж в Китае, где существует развитая сеть магазином 123 Mi Home, а также смартфоны массово покупают в Интернете через JD.com, Tmall, Suning, рост замечен в Индии (+328% по сравнению с прошлым годом), где в ближайшие несколько лет планируется открыть еще около сотни фирменных магазинов.

Также Xiaomi собирается развивать свою сеть в Индонезии, России, на Украине.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов с качественной камерой и ёмким аккумулятором

6 июля

Samsung Galaxy Note Fan Edition представлен официально

3 июля

Samsung выпустила смартфон Galaxy J5 Pro

5 июля

Объявлена российская цена Xiaomi Mi 6

29 июня

Смартфон Hydrogen One с голографическим дисплеем обойдется в 1200 долларов

7 июля

Стартовали продажи Xiaomi Mi 6 в России

4 июля
Из рубрикиТелефоны
Samsung Galaxy Note 8 дебютирует 23 августа
Huawei работает над AI процессором
В Geekbench засветился смартфон Xiaomi Helium с Snapdragon 617

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 46
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28