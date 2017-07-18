Сбой OnePlus 5 не позволяет дозвониться в экстренные службы

Владельцы флагманского смартфона OnePlus 5, поступившего в продажу в конце июня, начали жаловаться на неприятный сбой. При попытке позвонить в службу спасения 911 смартфон самовольно уходит в перезагрузку.





В социальных сетях появилось уже довольно много роликов, демонстрирующих этот сбой. Предположительно, проблема завязана на позиционную GPS-систему смартфона.

Как сообщили журналистам представители OnePlus, компания связывается с пользователями и исследует проблему. Кроме того, производитель призывает всех столкнувшихся с подобной проблемой написать по адресу support@oneplus.net.