ASUS подтвердила скорый запуск Zenfone 4 с двойной камерой

Компания ASUS начала готовить общественность к выходу смартфона Zenfone 4. Первым в серии уже уже вышел ZenFone 4 Max, а вот "базовая" модель Zenfone 4 пока не была представлена. Теперь ASUS опубликовала в соцсетях подборку тизерных изображений, подтверждая подготовку к релизу Zenfone 4 и намекая на наличие у смартфона двойной камеры.

Как ожидается, анонс Zenfone 4 может состояться 17 августа в Тайване, но официально дата пока не была подтверждена.

Согласно более ранним утечкам, в серию войдут ZenFone 4 (модельный номер ZE554KL), ZenFone 4 Max (модельный номер ZC554KL), ZenFone 4 Pro (модельный номер Z01GD), ZenFone 4 Selfie (модельный номер Z01M) и ZenFone 4V (модельный номер V520KL/A006). Некоторые версии ZenFone 4 могут прибыть в Европу только в конце сентября.