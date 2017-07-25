Ультрабюджетный Nokia 2 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Nokia 2, который пока не был представлен официально.


Судя по данным бенчмарка, Nokia 2 базируется на четырехъяденом процессоре Qualcomm Snapdragon 212 с тактовой частотой 1,27 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.


Согласно неофициальной информации, это ультрабюджетная модель, еще более простая, чем уже представленная Nokia 3. Смартфон Nokia 2 может оказаться дешевле 100 долларов США.

Источник
Geekbench
Теги
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