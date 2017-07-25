HMD назвала дату анонса флагмана Nokia

Компания HMD Global начала рассылать журналистам приглашения на пресс-мероприятие, которое пройдет 16 августа 2017 года в Лондоне. Как ожидается, на мероприятии состоится анонс флагманского смартфона Nokia 8.


Согласно более ранним утечкам, Nokia 8 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубы и золотисто-медном. Ориентировочная цена составляет 550-600 евро.

Источник
The Verge
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 8

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